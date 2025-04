È IN TILT DA DUE ORE IL SITO DELLA REGIONE

È out il sito della Regione Abruzzo. Da circa due ore il sito istituzionale è in tilt e le pagine risultano irraggiungibili. Moltissime le persone che hanno segnalato il problema alla nostra redazione, perché non sono riuscite a collegarsi. Nessuna notizia ufficiale sulle cause. In passato anche il sito della Regione è stato vittima di un attacco hacker. I problemi del sito della Regione durano da una settimana