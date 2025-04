MATTARELLA NOMINA "ALFIERE" UN 16ENNE ABRUZZESE CHE SALVÓ UN CAPRIOLO IN MARE

Ha ricevuto oggi al Quirinale il titolo di Alfiere della Repubblica Samuel Massa, 16enne di Fossacesia, per un gesto di coraggio e profondo rispetto verso ogni forma di vita. A conferirgli l’onorificenza è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia ufficiale sul Colle. La motivazione scelta dal Quirinale parla chiaro: «Un gesto coraggioso che esprime rispetto per ogni forma di vita». Samuel, studente dell’istituto Nautico di Ortona, si trovava in compagnia di un amico quando ha notato un capriolo in difficoltà. L’animale, investito da un’auto, era finito in mare e lottava per non affogare. Senza esitare, Samuel si è tuffato in acqua per soccorrerlo. Dopo una nuotata difficile, è riuscito a riportarlo a riva, affidandolo poi alle cure delle autorità competenti. Un intervento provvidenziale che ha salvato la vita del capriolo e che ha fatto guadagnare al giovane abruzzese un riconoscimento tra i 29 nuovi Alfieri della Repubblica.