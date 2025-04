LUCI DAL CENTRO NELLA NOTTE DEL RICORDO DEI 309 MORTI PER IL SISMA DELL'AQUILA

Un fascio di luce si è alzato verso il cielo, da Palazzo Margherita, sede del Comune dell'Aquila, come ponte ideale tra la terra e chi non c'è più.

E' il gesto silenzioso e intenso con cui la città dell'Aquila ha aperto la serata della commemorazione del 6 aprile 2009, nel

ricordo vivo delle 309 vittime del Sisma. Un segno di rispetto, di memoria condivisa, di luce che continua a brillare nel cuore di questa comunità. Anche il palazzo dell'Emiciclo si è illuminato con delle luci in omaggio alla notte più lunga per la comunità.

Poco dopo le 22, di fronte alla Casa dello studente è partita la fiaccolata commemorativa. "Abbiamo scelto questo luogo -

spiega Vincenzo Vittorini a nome dei familiari delle vittime - perché qui sono morti dei giovani che avrebbero dovuto

rappresentare il nostro futuro. Purtroppo, quello che è successo li ha uccisi. Questo è un luogo simbolo del nostro dolore.

Questi ragazzi rappresentano tutte le 309 vittime".

Erano presenti oltre ai familiari e ai cittadini, il sindaco Biondi, il vice sindaco il nuovo questore Mancini, il prefetto Di Vincenzo, i senatori Liris e Sigismondi, il presidente del consiglio regionale Sospiri, l'assessore Santangelo, vari assessori e consiglieri regionali e comunali, un rappresentante della Provincia, il sindaco di Teramo D'Alberto, il titolare Usra Provenzano.

"E' la serata del raccoglimento del dolore che si rinnova - ha detto il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi nel prendere parte alla fiaccolata - però è anche la serata in cui rinnoviamo il nostro impegno per far sì che tutto quello che abbiamo

passato, tutto il dolore che abbiamo subìto, tutte le lacrime che abbiamo versato siano di stimolo per costruire una città

rinnovata.

"Lo dobbiamo - ha aggiunto - a coloro che hanno sofferto i lutti del terremoto, lo dobbiamo a coloro che sono andati anche dopo il terremoto e che hanno diritto di vivere una città che crei le opportunità giuste per chiunque".

Alla fiaccolata commemorativa delle 309 vittime del Sisma ha preso parte anche Sergio Bianchi, presidente dell'associazione Avus (Associazione vittime universitarie del Sisma), che 16 anni fa perse il figlio Nicola all'Aquila.

"Sono tornato in una città che vedo rinascere - ha detto - come è giusto che sia e di questo sono contento. Sedici anni sono tanti, ma a volte sembra ieri, perché il nostro impegno come familiari delle vittime è stato costante. Come associazione abbiamo fatto un bel percorso, cercando sempre di essere propositivi per porre l'accento sulla prevenzione e sul riconoscimento delle responsabilità di quanto successo

all'Aquila. Poi i processi hanno riempito le nostre giornate, e le ultime sentenze sono state molto pesanti".

' "Il terremoto c'è stato il 6 aprile 2009 - sottolinea - ma il vero terremoto per noi è iniziato da quel momento. Cercare di

metabolizzare tutto quello che è successo è stato difficile. Ma la cosa più drammatica e dolorosa sono state le sentenze perché

è stato come rivivere la tragedia ogni volta". "Sentirsi dire che tuo figlio è colpevole della propria morte è qualcosa che non si può accettare - ha concluso - L'ultima sentenza su via Campo di Fossa ha finalmente reso giustizia alle vittime escludendo ogni responsabilità da parte dei nostri

ragazzi. Spero che la Cassazione faccia tesoro di questa decisione e dia la possibilità anche ai nostri figli e a tutte

le altre vittime di avere giustizia".

Al termine della fiaccolata, la lettura dei nomi delle vittime con protagonista la sedicenne Gabriella Corrado, nata la

notte del terremoto dell'Aquila. Quindi l'accensione del braciere affidata a Carlo Cruciani, carabiniere che all'epoca del Sisma si trovò a gestire il centralino del 112.

Per oggi il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.