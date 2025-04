ORTONA HA FATTO "IL PIENO" CON MIGLIAIA DI VISITATORI, GRAZIE ALLA VESPUCCI, OGGI L'EVENTO CLOU DEL SALUTO

Migliaia di visitatori hanno visto ogni punto di Ortona e ammirato la nave più bella del mondo da qualsiasi angolazione, tra vetrine addobbate in stile nautico per le vie del centro, mercatini hobbistici e buon cibo. A Ortona si è respirata un'aria di grande festa ed oggi, ci sarà l'evento clou del saluto alla nave della Marina Militare che, così come al suo arrivo, effettuerà una suggestiva manovra in porto con le prime luci del mattino, questa volta però salpando alla volta di Durazzo. Tante sono state le scolaresche provenienti da tutta la regione che hanno partecipato alla due giorni di visite al Vespucci. Anche il Comune di Giulianova ha avuto il suo momento con il Comune guidato da Marco Di Carlo che, ieri, ha visitato la nave. Ma la Vespucci in Abruzzo verrà ricordata per la visita del premier Meloni che ha incantato tutto il mondo, soprattutto in momento così delicato che vede la questione dazi americani al centro di un dibattito con il Governo italiano.

Il video qui sotto si riferisce al momento dell'arrivo della Meloni e della Vespucci stessa.