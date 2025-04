VIDEO / MARSILIO: «ECCO PERCHE' DENUNCIO GLI AUTORI DELLA "SCAMPAGNATA" IN REGIONE», IL CSX: «INACCETTABILE»

Va avanti per la sua strada, il presidente della Regione Marco Marsilio, deciso a denunciare tutti gli "assaltatori" della Regione, «autori di una "scampagnata" che rinverdiva altri periodi e altre occupazioni». Ecco le sue parole



Contro il presidente della Regione, continuano ad arrivare reazioni: "Non è accettabile definire

'teppa rossa' le maggiori sigle sindacali nazionali Cgil, Cisl,

Uil, Ugl, i sindaci e tutte le forze di opposizione presenti

alla manifestazione". Così Daniele Licheri, segretario regionale

Sinistra Italiana - Avs, critica le dichiarazioni del presidente

Marco Marsilio nel giorno dell'approvazione delle modifiche

all'Irpef: il governatore abruzzese ha l'intenzione di consegnare

alla polizia le riprese video di quanto accaduto in aula per

verificare chi abbia commesso reati.

"Non è accettabile - spiega - utilizzare un linguaggio

squadrista e fascista con chi civilmente, democraticamente e

pacificamente chiede di poter prendere parola contro l'aumento

delle tasse e i servizi che mancano; non è accettabile

nascondersi in un bunker e procedere, nonostante una protesta

del genere, come se nulla fosse, con l'aplomb di amministratori

di condominio che gestiscono la cosa pubblica come fosse roba

loro. Governare non è comandare".

Analoga la posizione del consigliere regionale Dino Pepe

(Pd). "Con la manifestazione di giovedì in Consiglio regionale -

scrive - i cittadini hanno dimostrato di avere ancora la

speranza che questa regione possa essere governata diversamente.

Tanti abruzzesi hanno deciso di essere presenti a L'Aquila per

ribadire le preoccupazioni legate a una sanità pubblica che non

dà risposte, ma ha accumulato quasi 200 milioni di disavanzo in

sei anni".

"I dati sulle lunghe liste d'attesa - conclude - la mobilità

passiva dilagante, i 120mila abruzzesi che hanno rinunciato alle

cure e i 60 mila senza medico di famiglia, ci dicono che in

Abruzzo questo diritto è compromesso»