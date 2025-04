TRUFFANO CARROZZIERE VENDENDOGLI LA MACCHINA... DI UN'ALTRA PERSONA



A Torricella Sicura i Carabinieri hanno denunciato una coppia per truffa e sostituzione di persona. Con grande sicurezza, si sono presentati in un'officina e hanno tratto in inganno un carrozziere spacciandosi come i proprietari di una autovettura incidentate che aveva in deposito, proponendogli l'acquisto. I due, dicendo di non essere interessati ad aggiustare l'auto, hanno proposto al carrozziere una prezzo appetibile e l'hanno convinto a versare 5.000 euro tramite pagamento on line, dandosi appuntamento al giorno successivo per tutti gli atti relativi. Da quel momento in poi, di loro non si è più saputo nulla, scomparsi con i 5mila euro truffati.