EVADE PER ANDARE IN PALESTRA, MA I CARABINIERI LO SCOPRONO

A Giulianova i Carabinieri hanno denunciato un uomo per evasione. Sttoposto agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, non era in casa al momento di un controllo. A seguito delle ricerche effettuate dai carabinieri, l’evaso è stato rintracciato all’interno di una palestra e pertanto è stato condotto nuovamente ai domiciliari in attesa delle decisioni della magistratura,