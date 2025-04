UBRIACHI ALLA GUIDA, RITIRATE QUATTRO PATENTI. DENUNCIATA UNA DONNA CHE GUIDAVA SENZA AVERLA MAI PRESA

I Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno intensificato i servizi di controllo del territorio con il massiccio impiego di pattuglie a piedi e in auto, e con carabinieri in divisa ed abiti civili, per prevenire e reprimere i reati in genere. Nel corso dei vari servizi sono state complessivamente identificate 120 persone e controllati 65 mezzi. Tre automobilisti sono risultati positivi all’assunzione di alcool oltre i limiti consentiti dalla norma, sono stati privati della patente di guida; una è stata segnalata perché ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’assunzione di stupefacenti di cui manifestava i sintomi ed era positiva al test speditivo, e anche questa è stata privata della patente di guida. Un'altra donna invece è stata trovata alla guida di un motociclo priva della patente di guida perché mai conseguita e non è la prima volta.