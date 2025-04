FOTO / TAMPONA UN’AUTO IN FILA, SI RIBALTA E RESTA INCASTRATO NELL’ABITACOLO

È di un ferito il bilancio dell’ennesimo incidente stradale che ha avuto per teatro lo svincolo di San Nicolò all’incrocio tra via Galilei e l’uscita della Teramo - Mare. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, un’Audi ha tamponato violentemente un’Alfa ferma al semaforo. Nell’incidente ha avuto la peggio il conducente dell’Audi, che è rimasto incastrato ed è stato estratto dall’abitacolo solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco ed è stato portato in ospedale da un’ambulanza del 118.