AUTO IN FIAMME DAVANTI ALLE SCUOLE



Ignote le cause del rogo che ha avvolto un'auto, in contrada Pianacce a Silvi, davanti alle scuole. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, ma è ancora da accertare se si sia trattato di un incendio provocato da un problema all'auto o da altre cause.



Foto archivio