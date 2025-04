JARNO TRULLI VINCE IL GRAN PREMIO... DEL VINO

Assegnato il premio 'Angelo Betti'

all'ex pilota di formula 1, Jarno Trulli, titolare della Cantina

Podere Castorani di Alanno (Pe). La cerimonia si è svolta oggi

pomeriggio, nel PalaExpo di Veronafiera, in occasione della

prima giornata della 57/a edizione del Vinitaly, alla presenza

del vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente.

Jarno Trulli, si legge nella nota che accompagna la

motivazione del riconoscimento, "rappresenta un esempio

emblematico di come l'approccio vincente in un settore, come

quello della Formula 1 e dei motori in generale, possa avere

successo in un campo completamente diverso, come la viticoltura.

Il punto d'incontro è l'amore per l'eccellenza. Non importa se

ricerchi i millesimi in pista o attendi il giorno giusto per la

raccolta: è la passione che metti nella ricerca del miglior

risultato che accomuna i due mondi, apparentemente così lontani.

E anche in un settore tradizionale come quello del vino bisogna

approfittare delle tecnologie di ultima generazione, nonostante

alcuni aspetti restino fedeli a una ritualità millenari".

Nel 1999 Jarno Trulli fonda assieme al suo manager storico,

Lucio Cavuto, ed altri due soci, la Podere Castorani. Con

l'annata 2000 nasce così il progetto Castorani che quest'anno

compie 25 anni di attività. Oggi Castorani vende in tutto il

mondo, con una produzione di circa 500 mila bottiglie. I mercati

più significativi sono quello statunitense, sudamericano,

europeo e asiatico. Nel corso degli ultimi 25 anni numerosi sono

stati i prestigiosi riconoscimenti delle guide italiane che

hanno reso ancora più conosciuto il nome dell'Abruzzo nel

panorama nazionale ed internazionale.