UBRIACO SULLA MOTO A TUTTA VELOCITÀ IN CITTÀ SI SCHIANTA CONTRO UN’UTILITARIA, PERDE LA PATENTE E UN DITO

Notte fonda, strade deserte, qualche bicchiere di troppo e una moto potente. Un mix pericolosissimo, quello che ha spinto un 24enne di Avezzano a lanciarsi a tutta velocità sull’asfalto della città marsicana. Una corsa finita male, contro un’utilitaria, all’incrocio tra via monsignor Domenico Valerii e via Trento, in pieno centro. Un frontale terribile, nel quale il giovane centauro ha riportato una serie di traumi, il più grave dei quali è stato quello al piede, che ha costretto i medici ad un intervento d’urgenza con l’amputazione di un dito. Il giovane motociclista è risultato positivo ai test alcolemici, motivo per il quale è già stato privato della patente.