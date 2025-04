RAPINANO CONAD PICCHIANDO UN COMMESSO E ALLA POLIZIA SPIEGANO: “NON SIAMO LADRI, QUESTO È IL NOSTRO LAVORO”

Non è la prima volta che quel supermercato Conad viene rapinato, anzi: qualche anno fa salì agli onori delle cronache perché era stato rapinato due volte in pochi giorni, ma dalla stessa coppia di coniugi rumeni che, evidentemente, essendosi “trovati bene” la prima volta, avevano deciso di tornare a fa compere… gratis. Anche stavolta, in una calda domenica primaverile, sono stati due stranieri gli autori della rapina, e anche stavolta sono finiti in manette, ma c’è un qualcosa che fa di questa rapina al Conad di via Milano a Pescara un caso particolare. I due rapinatori, che avevano nascosto nello zaino profumi per circa 150 euro e che hanno perso tutto, durante la colluttazione con un coraggioso commesso, infatti, quando sono stati bloccati da una volante della Polizia hanno, con una certa sfrontatezza, chiesto di essere lasciati in pace, “perché questo è il nostro lavoro”. Come dire: non facciamo niente di male, stiamo solo lavorando. Evidentemente, per i due, un senegalese ed un marocchino, il fatto di considerare la rapina una professione la sgrava dai connotati di illegalità. Ovviamente, sono stati arrestati.