DODICIMILA TERAMANI VIVONO A RISCHIO POVERTÀ

Uno su quattro. Un dato preoccupante, che palesa i contorni di una situazione di grande difficoltà, anche peggiore di quella che si intuisce nel nostro vissuto quotidiano. Secondo l'ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha analizzato tutti i dati dell'Istat, un abruzzese su quattro vive alle soglie della povertà. Uno su quattro, un dato altissimo, per la precisione il 25,1%, che fa della nostra regione la nona in questa dolorosa classifica. Tradotto, significa quasi 320mila abruzzesi, cioè 12 mila teramani che non sanno come arrivare a fine mese, che devono stare attenti a quello che comprano, che devono scegliere tra il pagare una bolletta o magari comprare un paio di scarpe, che devono rinunciare anche al piacere di una vacanza breve, che devono negarsi svaghi. Trecentoventimila abruzzesi, un dato preoccupante, perché quel 25% è superiore alla media nazionale del 23, che è comunque altissima e definisce la quotidianità di oltre 12 milioni di italiani. Come tutte le statistiche, però, il dato è solo un numero frutto di una media, che non definisce appieno la gravità della situazione, specie per quello che riguarda i pensionati, dove la soglia di povertà si allarga al 33%. Uno su tre.