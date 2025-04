IL CASO / ANTONETTI: “SINDACO SPIEGHI COSA CI FACEVA LA SUA CONSIGLIERA “GIORNALISTA” A DUE PASSI DALLA MELONI E …IL GIORNO DOPO LA CAPITOL HILL ABRUZZESE”

E’ stato un fine settimana molto particolare per gli “illuminati” amministratori di Teramo.

Infatti l’arrivo dell’ “Amerigo Vespucci” al porto di Ortona, oltre a portare orgoglio all’Abruzzo, ha anche portato un carico di interessanti novità per la nostra città.

Abbiamo in effetti scoperto che il già popoloso e competente universo giornalistico teramano si è arricchito di una nuova firma, quella della consigliera comunale Deborah Fantozzi, peraltro a me molto simpatica, apparsa nel video ufficiale del tour della nave più bella del Mondo, in sorridente accoglienza della Premier Giorgia Meloni, con al collo un badge “PRESS”, inequivocabilmente indicante la sua appartenenza alla Stampa accreditata.

Se non fosse stato per la Vespucci non avremmo mai saputo che l’unica consigliera delegata della Maggioranza fosse anche una provetta giornalista, anzi: un’ottima giornalista visto che è riuscita ad avvicinarsi al Presidente del Consiglio, mentre tutti gli altri esponenti della stampa mi sono sembrati confinati in un distante box.

A questo punto, però, in ossequio al dovere di trasparenza che è sempre tanto sbandierato dall’amministrazione comunale, una doverosa curiosità pretende una serie di risposte ad alcune domande:

- 1) da quando la consigliera Fantozzi è iscritta all’albo dei giornalisti?

- 2) da quale testata giornalistica è stata accreditata la consigliera Fantozzi?

- 3) qualora non fosse iscritta all’albo dei giornalisti, è lecito che si qualifichi come tale peraltro in un incontro ufficiale e istituzionale?

- 4) il Sindaco sapeva della presenza della consigliera Fantozzi ad Ortona nella sua veste non di consigliera comunale delegata ma di giornalista?

- 5) qualora la consigliera Fantozzi non fosse iscritta all’albo dei giornalisti e il Sindaco non sapesse nulla della sua trasferta ortonese quali iniziative intende adottare lo stesso Sindaco, alla luce dell’evidente disagio creato dalla sua delegata agli eventi?

E, infine, alla luce della nota e proverbiale ….correttezza istituzionale …. del Sindaco di Teramo il quale, dopo non aver accolto la premier Meloni a Teramo nella visita ufficiale dello scorso anno e dopo aver incredibilmente “occupato” giovedì scorso con tanto di fascia tricolore indosso e come manifestante “stile Capitol Hill” l’aula del Consiglio Regionale, dimentica troppo spesso di essere il Sindaco di tutti i cittadini e non solo di quelli della sua parte politica, in considerazione dell’impegno giornalistico della consigliera Fantozzi, è opportuno che il nostro Primo cittadino, nel caso in cui il Comune di Teramo fosse stato invitato, ci dica in che modo e da chi si è fatto rappresentare all’arrivo della Premier, vista la presenza, tra l’altro, di autorità di altre Città abruzzesi.

Nella certezza che il Sindaco, magari avvalendosi del folto pool di giornalisti del suo staff e, perché no, dei colleghi della “giornalista” Fantozzi, non mancherà di garantire le risposte alle mie curiosità, lo saluto con il motto della Vespucci, perché più di ogni altro gli si addice: “non chi comincia, ma quel che persevera”.

Nel suo caso ovviamente.. nell’Errore!!

CARLO ANTONETTI