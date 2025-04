FORSE UN COLPO DI SONNO LA CAUSA DELL'INCIDENTE DI SAN NICOLO', RILEVATO DALLA POLIZIA LOCALE COL NUOVO SISTEMA INFORMATICO

E’ un 68enne di Campli, conosciuto commerciante itinerante che fa mercato a Teramo, il protagonista dell’incidente di San Nicolò, che ha visto un’Audi ribaltarsi dopo aver tamponato un’Alfa ferma in coda al semaforo, condotta da un 61enne di Castelnuovo. Stando ai rilievi della Polizia Locale, la dinamica dell’incidente farebbe pensare ad un colpo di sonno, ma sono in corso ulteriori accertamenti. L’uomo, che era rimasto incastrato nell’auto capovolta, è sempre rimasto cosciente mentre i Vigili del Fuoco lo liberavano, ed è stato ricoverato al Mazzini, ma le su condizioni non sono gravi. Per rileare l’incidente, gli uomini della Polizia Locale hanno utilizzato il nuovo sistema informatico, che riduce i tempi e la complessità dei rilievi planimetrici e sviluppa tutto il sinistro in 3d, l’unico requisito è che durante l'uso del sistema il luogo dell’incidente sia essere vuota da persone e da veicoli in movimento.