LA IENA FILIPPO ROMA SABATO A GIULIANOVA

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟐 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟖.𝟎𝟎, 𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐊𝐮𝐫𝐬𝐚𝐚𝐥 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚, 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨 𝐞 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐄𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 #Paroleincircolo. 𝐎𝐬𝐩𝐢𝐭𝐞 𝐝'𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐈𝐋𝐈𝐏𝐏𝐎 𝐑𝐎𝐌𝐀, 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚, 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐯𝐨 "𝐋𝐄 𝐈𝐄𝐍𝐄". 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐚, 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐛𝐫𝐚𝐯𝐮𝐫𝐚, 𝐢𝐫𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀, 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐫𝐚̀ 𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐚𝐥𝐜𝐨 𝐠𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐬𝐮𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 "𝐒𝐢 𝐚𝐦𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐮𝐨̀" (𝐀𝐫𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐂𝐮𝐫𝐜𝐢𝐨 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞). 𝐍𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐨 𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝐯𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨, 𝐥'𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨, 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞, 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐯𝐢𝐭𝐚. 𝐔𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐟𝐫𝐚 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐡𝐢 𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚̀ 𝐚𝐝 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐦𝐛𝐢 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚𝐫𝐬𝐢. 𝐎𝐠𝐧𝐮𝐧𝐨 𝐚𝐢𝐮𝐭𝐞𝐫𝐚̀ 𝐥'𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐚 𝐬𝐜𝐢𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐝𝐢, 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐨 𝐬𝐢 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐨.
𝑭𝑰𝑳𝑰𝑷𝑷𝑶 𝑹𝑶𝑴A: 𝑳𝒂𝒖𝒓𝒆𝒂𝒕𝒐 𝒊𝒏 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒂 𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒐, 𝒎𝒖𝒐𝒗𝒆 𝒊 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒊 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒊 𝒏𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒂𝒄𝒐𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐, 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒆𝒎𝒆 𝒂𝒅 𝑨𝒍𝒆𝒔𝒔𝒂𝒏𝒅𝒓𝒐 𝑺𝒐𝒓𝒕𝒊𝒏𝒐, 𝒔𝒄𝒓𝒊𝒗𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒆𝒈𝒈𝒊𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐 "𝑻𝒐𝒑𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒑𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐" 𝒅𝒊 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑴𝒐𝒏𝒊𝒄𝒆𝒍𝒍𝒊, 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒇𝒖𝒐𝒓𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒂𝒍 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒊𝒏𝒆𝒎𝒂 𝒅𝒊 𝑽𝒆𝒏𝒆𝒛𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 1997. 𝑫𝒂𝒍 2004 𝒅𝒊𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 "𝒊𝒏𝒗𝒊𝒂𝒕𝒐" 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂 𝒕𝒆𝒍𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒗𝒐 "𝑳𝒆 𝑰𝒆𝒏𝒆". 𝑻𝒓𝒂 𝒍𝒆 𝒔𝒖𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒉𝒊𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊𝒂𝒎𝒐: "𝑰 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒃𝒐𝒓𝒔𝒆 𝒊𝒏 𝒏𝒆𝒓𝒐", "𝑳𝒆 𝒇𝒊𝒓𝒎𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝑴𝒐𝒗𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 5 𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒂 𝑷𝒂𝒍𝒆𝒓𝒎𝒐" (𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒆), "𝑳𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒊 𝒗𝒐𝒕𝒊 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏𝒊 𝒂𝒍𝒍'𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒐", "𝑳𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒔𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒊 𝒑𝒂𝒓𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊 5 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒆" (𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐𝒍𝒊𝒏𝒐). 𝑫𝒂𝒍 2018 𝒂𝒍 2021, 𝒆̀ 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒕𝒕𝒐𝒓𝒆 𝒅𝒆 "𝑳𝒆 𝑰𝒆𝒏𝒆" 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒆𝒎𝒆 𝒂 𝑮𝒊𝒖𝒍𝒊𝒐 𝑮𝒐𝒍𝒊𝒂 𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒕𝒆𝒐 𝑽𝒊𝒗𝒊𝒂𝒏𝒊. 𝑯𝒂 𝒈𝒊𝒂̀ 𝒑𝒖𝒃𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂𝒕𝒐: 𝑫𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒖𝒏𝒂 𝑰𝒆𝒏𝒂 (2014) 𝒆 𝑩𝒐𝒐𝒎𝒆𝒓𝒂𝒏𝒈 (2020), 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕'𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒍 2021 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒂 "𝑷𝒂𝒓𝒐𝒍𝒆 𝒊𝒏 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒐𝒍𝒐".a
𝐒𝐚𝐥𝐮𝐭𝐢 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢: 𝐍𝐚𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐥𝐢, 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚.
𝐃𝐢𝐚𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥'𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐮𝐜𝐜𝐢, 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐞 𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚.
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐝 𝐞𝐬𝐚𝐮𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢. 𝐍𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.
𝐏𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨: 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 @paroleincircoloeventi.
"𝐏𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐨" 𝐞̀ 𝐥𝐚 𝐑𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐢𝐝𝐞𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐥' Associazione Culturale Forum Artis 𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐨𝐜𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 Città di Giulianova - Cultura, Turismo e Notizie, 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚, 𝐥𝐚 Biblioteca Civica "Vincenzo Bindi" Giulianova, col patrocinio di UniTe / Università degli Studi di Teramo, 𝐥'𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐢 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚, 𝐥𝐚 Commissione Pari Opportunità Comune di Giulianova.
LA IENA FILIPPO ROMA SABATO A GIULIANOVA
𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟐 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟖.𝟎𝟎, 𝐚 𝐩𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐊𝐮𝐫𝐬𝐚𝐚𝐥 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚, 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨 𝐞 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐄𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 #Paroleincircolo. 𝐎𝐬𝐩𝐢𝐭𝐞 𝐝'𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐈𝐋𝐈𝐏𝐏𝐎 𝐑𝐎𝐌𝐀, 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚, 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐯𝐨 "𝐋𝐄 𝐈𝐄𝐍𝐄". 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐚, 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐛𝐫𝐚𝐯𝐮𝐫𝐚, 𝐢𝐫𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀, 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐫𝐚̀ 𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐚𝐥𝐜𝐨 𝐠𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐬𝐮𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 "𝐒𝐢 𝐚𝐦𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐮𝐨̀" (𝐀𝐫𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐂𝐮𝐫𝐜𝐢𝐨 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞). 𝐍𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐨 𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝐯𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨, 𝐥'𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨, 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞, 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐯𝐢𝐭𝐚. 𝐔𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐟𝐫𝐚 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐡𝐢 𝐞 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚̀ 𝐚𝐝 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐦𝐛𝐢 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚𝐫𝐬𝐢. 𝐎𝐠𝐧𝐮𝐧𝐨 𝐚𝐢𝐮𝐭𝐞𝐫𝐚̀ 𝐥'𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐚 𝐬𝐜𝐢𝐨𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢 𝐧𝐨𝐝𝐢, 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐨 𝐬𝐢 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚 𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐨.