FOTO/ PARTITI I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELL'ASFALTO IN CIRCONVALLAZIONE RAGUSA E VIA IRELLI

E' partito in queste ore il cantiere per il rifacimento dell'asfalto in Circonvallazione Ragusa e fino a piazzale San Francesco. Parte dei fondi, in questo casa è a cura dell' Enel che ha svolto lavori per l'installazione della fibra. L'intervento durerà cinque giorni. Partito anche il cantiere in via Irelli. Nei giorni scorsi è stata sistemata via Cona, un lungo tratto che va dall'incrocio fra via Barnabei, all'altezza dell'istituto Di Poppa, fino alla rotonda dinanzi all'istituto per geometri Forti: un chilometro e mezzo che ha coinvoto anche il tratto di via Cavalieri di Vittorio Veneto e poi a Fonte Baiano e in via Bafile.