TERAMO E' IL SECONDO COMUNE D'ABRUZZO CHE "BATOSTA" I CITTADINI CON LE MULTE, AL PRIMO POSTO C'E' PESCARA

Pescara, con quasi 7,9 milioni di euro, è il comune dell'Abruzzo che, nel 2024, ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada. È quanto emerso dall'analisi di Facile.it su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha messo

in luce come, nel 2024, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia abruzzesi abbiano superato i 10,3 milioni di euro, valore in calo del 14% rispetto al 2023. Dopo Pescara, al secondo posto si posiziona il comune di Teramo che ha incassato 983mila euro, seguito da quello di Chieti (805mila euro). Ultimo in graduatoria L'Aquila (699mila euro). Complessivamente, nel 2024, i comuni capoluogo della regione hanno incassato 10,3 milioni di euro, valore in calo del

14% rispetto al 2023. Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, la classifica non cambia. Al primo posto si posiziona Pescara, con 66,4 euro; seguita dai comuni di Teramo (19 euro),

Chieti (16,6 euro) e L'Aquila (10 euro). Guardando ai Comuni con

meno di 4.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona

Scafa (Pescara), che a fronte di 3.468 abitanti incassa quasi

1,1 milioni di euro; segue Rocca Pia (L'Aquila), 178 abitanti e

281mila euro incassati.

Sul fronte delle assicurazioni auto, secondo l'osservatorio

RC auto di Facile.it, a febbraio 2025 per assicurare un veicolo

a quattro ruote in Abruzzo occorrevano, in media, 544,02 euro,

valore in calo di quasi l'1% rispetto a febbraio 2024.