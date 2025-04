«PAZIENTE IN ABRUZZO MUORE IN ATTESA DELLA LEGGE SUL SUICIDIO ASSISTITO»





"In Abruzzo la prima iniziativa

popolare nella storia della Regione ha raccolto 8.000 firme per

una legge sul suicidio medicalmente assistito, ma a due anni dal

deposito il testo non è ancora stato discusso. Intanto, un

paziente è morto due giorni dopo la valutazione clinica, prima

che la documentazione arrivasse al Comitato Etico: una tragedia

evitabile, figlia dei ritardi istituzionali". E' quanto

lamentano, in una nota, Filomena Gallo e Marco Cappato,

rispettivamente segretaria nazionale e tesoriere

dell'Associazione Luca Coscioni, chiedendo quindi "che il

Consiglio regionale mantenga almeno il rispetto dello Statuto

regionale e approvi entro la scadenza dei termini, previsti per

giugno, una legge che restituisca dignità, tempi certi e diritti

a chi chiede libertà nel fine vita".

L'Associazione ha presentato accessi agli atti in tutte le

Regioni per ottenere informazioni sulle richieste di suicidio

assistito giunte alle aziende sanitarie dal 2020, da quando

cioè, con la sentenza 242/2019 (Cappato - Dj Fabo), la morte

volontaria assistita è legale in Italia a determinate

condizioni. Delle 51 richieste - con esiti variabili tra

approvazioni, dinieghi e procedure in corso - fa sapere

l'Associazione, una proveniva dall'Abruzzo "ma il paziente è

deceduto due giorni dopo il termine dei lavori della Commissione

per la valutazione delle condizioni cliniche e prima dell'invio

delle risultanze al Comitato Etico regionale. Non emergono i

tempi di attesa tra la richiesta e il decesso".

Sono 11 le Regioni che hanno risposto alla richieste

dell'Associazione, fornendo dati con livelli di dettaglio

differenti: Piemonte, Veneto, Lombardia, Liguria,

Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Bolzano, Sicilia, Calabria e

Campania. "In generale - concludono Gallo e Cappato - è evidente

come troppi enti abbiano scelto di non rispondere o di negare

l'accesso ai dati, così come risulta evidente che le tempistiche

di risposta delle Asl siano incompatibili con le speranze di

vita dei richiedenti".

Il progetto di legge di iniziativa popolare in Abruzzo è il

n. 364/2023, 'Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria

regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per

effetto della sentenza della Corte

Costituzionale'.