VIDEO-FOTO/ TRENT'ANNI DI ALTA QUALITA' DA MEDITERRANNEA SURGELATI, OGGI E DOMANI SI POSSONO ASSAGGIARE I PRODOTTI IN VENDITA A TORTORETO

Ospite al Welcome di Tortoreto Lido fino a domani 8 aprire l'attesa kermesse alimentare proposta annualmente da Mediterannea Surgelati per saggiare in prima persona la qualità dei propri prodotti.

L'azienda che opera nel settore congelati-conservati dal 1996 si prepara a celebrare l'anno prossimo il trentennale dell'attività, ricorda il titolare Marco Di Marcantonio.

Il successo è dovuto all'intuizione di un'idea di cucina innovativa pensata per la società contemporanea, che ne accorcia i tempi di preparazione senza rinunciare al gusto genuino, e alla bontà dei marchi partner che in questi due giorni ne offrono un assaggio.

"Il pannello storico delle collaborazioni è molto vasto" illustra ancora Di Marcantonio "tra i maggiori brand compaiono sicuramente McCain e Delifrance, ma cresce insieme a noi. Ad incrementare la pasticceria si aggiunta una nuova società, Quadrifoglio, mentre per lo scatolame è entrato Greci, un'eccellenza nazionale. Spazio è peró riservato anche alla produzione locale, come Plan, che fornisce basi pizza pronte."

Quello di Mediterranea surgelati è un risultato ormai consolidato su tutto il territorio attraverso un'ampia distribuzione all'ingrosso per caffetteria e ristorazione e ben quattro punti vendita al dettaglio, l'ultimo aperto nel 2024 a Tortoreto che pare proprio stia decollando.

Nessun rischio di crollo all'orizzonte nè per l'attività nè per la sede di Teramo, di cui si vociferava lo sgombero a causa della prossima demolizione dello stabile in cui è ospitata.

"L'edificio sarà probabilmente sottoposto ad un intervento di rinforzamento, ma noi restiamo dove stiamo da 25 anni" garantisce Di Marcantonio.

Eugenia Di Giadomenico