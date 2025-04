MUORE A SEI MESI IN UNA CULLA DELL'ASILO NIDO

Una tragedia. Per ora senza spiegazioni. Una bimba di sei mesi è morta nella sua culla, nell'asilo nido di Torano Nuovo. Ad accorgersi che la piccola non respirava, è stata una delle operatrici della struttura "Bimbi a bordo", nel primo pomeriggio e subito sono stati chiamati i soccorsi, ma tutte le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. Per la bimba, non c'era nulla da fare. L'ipotesi è che si tratti di un caso di sindrome della morte improvvisa del lattante, purtroppo una causa di decesso non rarissima che colpisce bambini tra un mese ed un anno di età, come nel caso della piccola, figlia di una coppia di Ancarano. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta e il sostituto procuratore Francesca Zani ha disposto l'esame autoptico per chiarire le cause