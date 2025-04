VIDEO / SCONTRO TRA SINDACI (ATTUALI E PASSATI) SULLA "SCUOLA DELLA PRINCIPESSA", IANNI: «FAREMO CAUSA ALLE IMPRESE COSTRUTTRICI»



Continua lo scontro a distanza tra i Sindaci, vecchi e nuovi, sulla “scuola della principessa” di Isola del Gran Sasso. Dopo l’intervista rilasciata dall’attuale primo cittadino, Andrea Ianni (LEGGILA QUI) e la piccata risposta dell’ex Sindaco Roberto Di Marco (LEGGILA QUI), ospitiamo oggi la controreplica dello stesso Ianni il quale, dopo aver ricordato di aver perso di vista il suo predecessore da cinque anni, e di averlo rivisto solo adesso in vista della campagna elettorale, lo invita a superare le polemiche di parte e di partito e a lavorare tutti insieme per il bene di Isola e, soprattutto, per il bene dei bambini, che non può prescindere da una scuola funzionante e funzionale. E se non lo sono, bisogna avere il coraggio di fare causa a chi le ha costruite.