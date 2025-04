SONO AMICI, COMPRANO GRATTA E VINCI E VINCONO 5 MILIONI, MA INVECE DI DIVIDERE...

Erano amici. Tanto amici. Così amici che una sera, dopo una giornata a Roma in un centro commerciale, hanno deciso di tentare insieme la fortuna: cinquanta euro a testa da investire in gratta e vinci, cinque biglietti del maximiliardario, e se si vince davvero qualcosa si divide metà e metà. Da amici. Certo non immaginavano il meccanico 54enne di Castel di Sangro e l’impiegato romano 42enne, che tra quei biglietti ce ne fosse uno da cinque milioni di euro. Una somma che ti cambia la vita, anche se la dividi in due. Solo che la storia degli amici… finisce qui, perché in attesa di incassare la somma, il meccanico abruzzese resta coinvolto in un incidente stradale, che lo costringe ad lungo ricovero, ma dal letto d’ospedale delega “l’amico” a gestire tutta la pratica per riscuotere i 5 milioni. Quando esce dall’ospedale, però, la situazione si complica, “l’amico” romano gli versa 350mila euro per aprire un’officina e, mentre aspetta l’altra parte della somma, scopre che lo stesso romano pretende una percentuale sugli incassi da 6mila euro al mese, considerandosi socio dell’attività. Il resto, è storia di una battaglia legale che va avanti da quasi tre anni, tra denunce e accuse.