BRANCO DI "BRAVI RAGAZZI" MINORENNI AGGREDISCE A CALCI E PUGNI DISABILE 38ENNE



La logica del branco. L’unione fa la forza… no, l’unione genera arrogante idiozia. E’ per questo che un gruppo di adolescenti di paese, di quelli che definiresti "bravi ragazzi", in uno dei borghi teramani della Vallata del Fino, dove tutti conoscono tutti, ha deciso di prendere di mira un disabile 38enne che vive da solo. All’inizio, solo qualche ragazzata: suonavano al campanello e scappavano. Più volte, fino a diventare molesti. Poi, hanno cominciato a bussare direttamente alla porta, in piena notte, facendo un gran baccano e svegliando l’uomo che, dopo mesi di “trattamento”, ha deciso di intervenire affrontando quei ragazzini. E così ha fatto, ma certo non immaginava che quell’incontro si sarebbe trasformato in un incubo. Due ragazzi, infatti, non solo non hanno accettato le lamentele dell’uomo, ma lo hanno affrontato, alzando le mani e, poi, lo hanno preso a calci e pugni, coinvolgendo nel pestaggio tutto il “branco”. In sei, contro una persona con un’invalidità del 70%, che è stata costretta a fare ricorso alle cure del pronto soccorso e, ovviamente, ha presentato denuncia. Una denuncia che, supportata dalle testimonianze di alcuni cittadini che hanno assistito alla scena, è adesso sulla scrivania della Procura dei minori.