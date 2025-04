LADRI DI NUOVO IN AZIONE CERCANO DI ENTRARE AL CAFFE' MAZZINI...PER LA TERZA VOLTA

Altro tentativo di furto nella notte ai danni del Caffè Mazzini ad Alba Adriatica, situato nell'omonimo viale, il terzo nel giro di un paio di settimane. L'allarme ha di nuovo svegliato i residenti. Ieri notte chi ha agito, dopo aver forzato la vetrina di ingresso, è fuggito via subito. Resta in ogni caso il tentativo di effrazione e l'ennesimo allarme scattato nel cuore della notte. Una costante ormai di fronte alla nuova ondata di furti che sta interessando la Val Vibrata.

Nel mirino dei ladri soprattutto le attività commerciali della costa. In tutti i colpi messi a segno i danni provocati per entrare nelle attività sono stati superiori ai bottini. E in quasi tutti i furti le telecamere hanno ripreso i ladri in azione.