FINISCE FUORI STRADA CON LO SCOOTER, GRAVISSIMO 17ENNE

Stava tornando a casa, con il suo scooter, alle 22 di ieri sera quando, all’improvviso, ha perso il controllo ed è finito fuori strada, in Contrada Vallecupa di Colonnella. È tutta da chiarire la dinamica dell’incidente che ha portato al Mazzini, in codice rosso, un ragazzo di 17 anni. Soccorso prima da alcuni automobilisti di passaggio e poi dall’ambulanza del 118, è in prognosi riservata, le sue condizioni sono gravissime.





Foto archivio