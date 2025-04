NUOVI RAID LADRESCHI NELLE PALAZZINE ATER, GROTTA: “NECESSARIO AUMENTARE I CONTROLLI”



Alla luce dei nuovi, ennesimi, furti e tentativi di furto, che hanno interessato - anche nelle ultime

ore - alcune palazzine Ater già sgomberate e in attesa di demolizione, l’Azienda ha rinnovato là

richiesta di Intervento delle Forze dell’Ordine.

Già nelle ultime settimane, il Presidente Alfredo Grotta ha avuto modo di incontrare i

rappresentanti delle stesse Forze dell’Ordine, manifestando la necessità di aumentare l’azione di

controllo sul territorio.

“Oltre a rappresentare la manifestazione di un reato - commenta il Presidente Alfredo Grotta - i

furti nelle palazzine sgomberate sono anche un insulto alle famiglie che, a causa del terremoto,

vivono già in una condizione difficile e che, in quelle case che qualcuno vorrebbe razziare, hanno

lasciato momenti di vita vissuta”.