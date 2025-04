I CITTADINI DI VILLA MOSCA CHIEDONO AL COMUNE PIU' TELECAMERE NELLA NUOVA PIAZZA, AL CAMPETTO, IN VIA DON MINZONI...

E’ quello della sicurezza, il tema sollevato dai residenti, che il Comitato di Quartiere di Villa Mosca, Viola, Cannelli e Sciusciano, all’esito dell’assemblea del direttivo, ha deciso di portare all’attenzione dell’amministrazione Comunale. Un tema di grande attualità, visto anche l’incremento dei furti che si registra nelle nostra città, che genera forte apprensione nei cittadini. In particolare, si chiede di valutare la possibilità di potenziare il sistema di telecamere già in funzione, installandone altre in aree ritenute di particolare importanza, quali:

- la nuova piazza

- il campetto

- l’area retrostante la chiesa col parco giochi dei bambini

- via Don Minzoni

Del problema, si farà carico anche la residente prof. Caterina Provvisiero, che in qualità di consigliere comunale presenterà relativa mozione al prossimo questione time.



Altro tema di interesse discusso nella riunione del direttivo, è quello della Macroarea Villa Mosca - Colleparco - Viola, all’interno della quale nasceranno tavoli tematici, che saranno chiamati ad incontrare i cittadini per discutere dei seguenti temi:

- Sanità

- Viabilità

- Sicurezza

- Sociale

- Cultura

- Università.

Nelle varie aree della macroarea, saranno identificati i referenti che avranno l’incarico di coordinare i tavoli di lavoro; per Villa Mosca il referente sarà Luca Radaelli.