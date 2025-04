PSYCOSÌ / LE RELAZIONI, INFINITO MISTERO

Sono le relazioni, l’argomento di oggi del sito Psycosì creato e diretto dalla giornalista Bianca Sortino, che propone un’altra interessante intervista, su un argomento che occupa uno spazio importante nel nostro vissuto quotidiano. Qual è l' ingrediente segreto per mantenere sana una relazione? Soprattutto.. quanto le aspettative possono influenzare un rapporto? In una società iper performante, le nostre relazioni saranno sempre, altrettanto, over performance... quindi? È l' aspettativa condivisa che porta a un miglioramento... domande, anzi: Sarà la stessa Bianca Sortino a dialogare sul tema con il dottor Domenico De Berardis, psichiatra, primario di Salute mentale dell'ospedale Mazzini di Teramo, offrendogli spunti per “leggere” la nostra quotidianità, i nostri stati d’animo, le nostre abitudini, le nostre relazioni.