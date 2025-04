LO FERMANO I CARABINIERI E SCOPRE DI AVER PAGATO UN’ASSiCURAZIONE CHE NON ESISTE

Non avrebbe mai immaginato che, tra tutte le possibile infrazioni, i Carabinieri gli contestassero proprio quella: mancata copertura assicurativa, proprio a lui che l’assicurazione l’ha sempre pagata e che, anche quest’anno, aveva già versato oltre 1500 euro. Invece, l’ assicurazione noi esisteva, letteralmente: le persone che gli hanno venduto la polizza… non avevano alcuna agenzia e, soprattutto, la polizza che gli avevano spedito era falsa. L’uomo, di Penne, è stato denunciato, ma a sua volta ha denunciato gli assicuratori, che sono finiti sotto inchiesta per truffa.