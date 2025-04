QUESTION TIME A TERAMO, SULLA COMUNICAZIONE TE.AM E SULLA FANTOZZI "IMBUCATA" DALLA MELONI

E' un question time molto atteso quello appena convocato dal Presidente del consiglio comunale Alberto Melarangelo per il prossimo 15 aprile (ore 15,30). Si sfodereranno interrogazioni ritenute interessanti da alcuni consiglieri, sulla comunicazione locale e sui metodi usati dalla politica comunale di maggioranza sulla stessa. Focus anche sull'addetto stampa della Te.Am appena nominato con ratifica del Cda senza che ve ne fosse la necessità per i prossimi tre anni al costo di 15 mila euro all'anno e cioè fino a fine mandato del Sindaco di Teramo. Una nomina che fa parlare da mesi ma solo una parte della comunicazione, chissà poi perchè l'altra no... Non mancherà l'interrogazione sulla consigliere Debora Fantozzi che si è "imbucata" dalla Meloni il giorno dell'arrivo della nave Vespucci ad Ortona con un falso pass stampa rilasciato da una tv locale teramana.