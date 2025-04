SI DENUDA E SI MASTURBA IN SPIAGGIA DAVANTI A MADRE E BAMBINA



I carabinieri di Silvi hanno

denunciato un uomo del posto per atti osceni in luogo pubblico.

L'episodio avvenuto sulla spiaggia del litorale teramano: l'uomo si è

denudato e masturbato alla presenza di una donna e della figlia

minore, impegnate in una passeggiata sulla battigia. Ricevuta la

segnalazione, i militari sono intervenuti, identificando il

responsabile. Il fatto è avvenuto in una zona particolarmente

frequentata da famiglie e turisti.