RIAPRE L’UFFICIO IAT DI TORTORETO, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PRIMAVERILI

In occasione delle festività che caratterizzeranno i mesi di aprile e maggio, il Comune di Tortoreto riapre al pubblico il rinnovato Ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica), collocato, dallo scorso anno, nella moderna e funzionale sede direttamente sul Lungomare Sirena, nei pressi della rotatoria di Viale Trieste - a comunicarlo sono il Sindaco Domenico Piccioni e l’Assessore al Turismo ed alla Promozione del Territorio Giorgio Ripani, a seguito di una decisione concertata col Comitato Turistico Permanente.

L’ufficio, gestito dalla DMC Hadriatica per conto dell’Ente, inizierà la sua attività nei giorni 20/21, 25/26 aprile e 1 maggio, con orario 9:00–12:45 e 16:15–19:00, per entrare poi a pieno regime dal 1° giugno al 15 settembre, tutti i giorni, con lo stesso orario. Inoltre, dal 1° luglio al 31 agosto è prevista anche l’apertura serale dalle 21:00 alle 23:00.