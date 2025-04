ENTRANO DI NOTTE IN UNA LAVANDERIA E RUBANO 700 EURO, MA ALL’USCITA TROVANO I CARABINIERI

A Sant’Omero, in piena notte, i carabinieri dei comandi stazione di Nereto e Colonnella, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei furti in appartamento e negli esercizi commerciali, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo e una donna ritenuti presunti responsabili di furto aggravato. Gli arrestati, dopo aver forzato la porta di accesso, si erano introdotti all’interno di una lavanderia e si erano impossessati di circa 700 euro contenuti all'interno della cassa automatica, che è stata forzata. I carabinieri sono intervenuti sul posto pochi istanti prima che i ladri uscissero dall’esercizio per darsi alla fuga. L'intera refurtiva è stata recuperata