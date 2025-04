PRESI MENTRE RUBANO NEL PARCHEGGIO DI “ACTION”

A Silvi Marina i carabinieri hanno denunciato due persone per tentato furto aggravato. Sono state sorprese dai Carabinieri mentre tagliavano delle pensiline in alluminio accantonate presso il parcheggio del punto vendita "action" sito lungo la strada statale 16, caricandole successivamente sul loro furgone. I due sono stati bloccati dalla pattuglia allertata tramite 112 dal vigilantes dell'adiacente centro commerciale "universo". La refurtiva è stata posta sotto sequestro e sul conto dei due sono state avviate le procedure per il foglio di via obbligatorio.