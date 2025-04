TERAMO, CINGHIALI A SPASSO PER LE CAMPAGNE E L’ATC NON RISPONDE

Coldiretti Teramo interviene su quanto accaduto ad una imprenditrice agricola teramana, Valeria Scipioni, titolare di un agriturismo sito a Teramo in località Rocciano, che subisce quotidianamente l’incursione di pericolosi cinghiali sul territorio attiguo alla masseria con ingenti danni alla produzione orticola.

La produttrice agricola, come previsto dal recente piano straordinario di controllo richiesto ed ottenuto da Coldiretti, lo scorso febbraio ha segnalato all’ambito territoriale di caccia (Atc Salinello, ndr) la presenza sul suo terreno di branchi di cinghiali e ha chiesto l’intervento di abbattimento previsto dalla normativa recentemente approvata a livello regionale.

Ad oggi dall’Atc non è arrivata alcuna risposta, neanche dopo il sollecito presentato da Coldiretti nella mail indirizzata per conoscenza anche alla polizia provinciale. “Sollecito in cui abbiamo chiesto – dice la presidente di Coldiretti Teramo Emanuele Ripani – l’intervento immediato dell’Atc ma stiamo aspettando ancora una risposta. Ci chiediamo cosa impedisca ai cacciatori di intervenire. Abbiamo aspettato trent’anni – aggiunge la presidente - per avere un intervento normativo che consideriamo giusto e funzionale e abbiamo intenzione di far rispettare le norme. Sollecitiamo l’Atc ad un intervento immediato e qualora non avessimo riscontro ci rivolgeremo a tutte le autorità competenti, compreso il Prefetto”.