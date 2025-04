ATER TERAMO, PIÙ FONDI PER UN EDIFICIO A CORTINO

“Nel 2025 il cambio di passo che abbiamo impresso nella ricostruzione degli edifici ATER nel

territorio del Teramano deve concretizzarsi ulteriormente ed è per questo che sono felice di poter

comunicare l’aumento approvato oggi in Cabina per l’edificio 568, in località Pagliaroli, nel Comune di

Cortino”. A dirlo è il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli. “Voglio

ringraziare la Regione e il Presidente Marco Marsilio, l’assessore Umberto D'Annuntiis, il direttore dell’Usr

Vincenzo Rivera e il Presidente di ATER, Alfredo Grotta, per un lavoro di squadra che sta dando i suoi frutti

giorno dopo giorno. L’edilizia residenziale pubblica è un elemento fondamentale del tessuto urbano dei

nostri borghi dell’Appennino centrale e il nostro obiettivo è restituire a queste famiglie, il prima possibile,

le case a cui hanno diritto”.

L’aumento approvato oggi in Cabina per l’edificio in località Pagliaroli ammonta a 1,2 milioni di euro,

portando il contributo complessivo a quasi 2 milioni. I fondi aggiuntivi sono stati resi necessari dalla

rivalutazione del progetto., in seguito alla verifica della congruità economica da parte dell’Ufficio Speciale

Ricostruzione Abruzzo.

Dichiarazione assessore D’Annuntiis: “Questo intervento rappresenta un ulteriore segnale concreto

dell’impegno della Regione Abruzzo nel garantire risposte rapide ed efficaci ai territori colpiti dal sisma.

La ricostruzione pubblica è una priorità strategica e lo dimostrano i continui investimenti che, come in

questo caso, puntano a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Continueremo a lavorare con

determinazione per assicurare tempi certi e opere all’altezza delle aspettative delle nostre comunità”.