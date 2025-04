FIAMME ALLA GAMMARANA, A DUE PASSI DALLA TERAMO - MARE

Fiamme sul lungofiume. Due autobotti dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto la Gammarana, per un incendio che sta interessando un’area vicina ad un orto urbano, proprio dietro al Circoll Tennis. Sulle prime sembrava che si trattasse di un casolare, poi invece si è scoperto che in realtà sta bruciando una rimessa di attrezzi agricoli, a due passi dalla Teramo - Mare. Ignote le cause.