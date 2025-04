VIDEO / DOPO LE DENUNCE DI RESIDENTI E ATER, BLITZ DEI CARABINIERI NELLE PALAZZINE SGOMBERATE

Dopo le segnalazioni dei cittadini e le denunce del nuovo Cda dell’Ater sui raid ladreschi, e sulle occupazioni abusive delle palazzine sgomberate e in attesa di demolizione, i Carabinieri della sezione radiomobile hanno effettuato un controllo delle stesse palazzine ATER di via Giovanni XXIII per verificare eventuali occupazioni abusive. “Nel corso del servizio eseguito in piena notte e con l’utilizzo di diverse pattuglie - spiega il Colonnello Carmelo Grasso - non sono stati rintracciati occupanti abusivi, ma i controlli saranno ripetuti nel tempo anche in fasce orarie diverse”. Alcuni residenti però, rappresentati dall’avvocato Ilaria De Sanctis, hanno in animo la presentazione di un esposto proprio a tutela delle loro abitazioni, depredate sistematicamente e trasformate in alloggi di fortuna da persone senza casa.