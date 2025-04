"In considerazione della mancanza di acqua totale o parziale comunicata dalla Ruzzo reti per la giornata del 10 aprile, è disposta per la richiamata giornata la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Castelli", scrive il sindaco. Stessa cosa per gli altri comuni del comprensorio anche se non tutti hanno reso noto la notizia come ha ftto il primo cittadino Rinaldo Seca a Castelli.