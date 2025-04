L’AUTOPSIA SVELA LE CAUSE DELLA MORTE DELLA BIMBA DI SEI MESI NELLA CULLA DELL’ASILO, DOMANI, VENERDI 11 APRILE, I FUNERALI (ORE 10)

È stata una morte naturale, nel sonno, quella della bimba di sei mesi morta nell’asilo nido di Torano. Un soffocamento forse provocato da un rigurgito successivo alla poppata. Una morte, purtroppo, che rientra tra le cause più frequenti di decesso negli infanti, meno però della Sindrome della morte in culla che colpisce centinaia di bambini ogni anno, tutti nell’arco dei primi dodici mesi di vita e che, nelle prime ore, era stata considerata la causa più probabile della tragedia di Torano. Ad accertare la causa della morte è stata l’autopsia disposta dal magistrato ed eseguita dall’anatomopatologo Davide Di Girolamo. Nell’inchiesta successiva al fatto, non ci sono indagati, ma il magistrato potrebbe già da domani restituire il corpo alla famiglia, perché possa celebrare i funerali, fissati al momento per venerdì 10 ad Ancarano, dove la piccola viveva. Per l’occasione, in paese sarà lutto cittadino. I funerali si svolgeranno domani, venerdi 11 aprile alle ore 10 nella chiesa della Madonna della Pace.