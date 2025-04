CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TERAMO-GIULIANOVA-MOSCIANO DELLA A/14

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà installata una deviazione di carreggiata dal km 332+600 al km 336+200; di conseguenza, dalle 22 di

venerdì 11 alle 6 di sabato 12 aprile, sarà chiusa la stazione di TERAMO Giulianova Mosciano Sant'Angelo, in entrata verso Pescara. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di entrare a Roseto degli Abruzzi.