VIDEO-FOTO/ OGGI LA FESTA PER IL173ESIMO ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA, IL QUESTORE CARMINE SORIENTE AD ATRI ELENCA I REATI, LA PREVENZIONE, LA BRUTTA RISSA CON LE BOTTIGLIE INCENDIARIE E LE TRUFFE AGLI ANZIANI

Si celebra oggi il 173° anniversario dell'istituzione della Festa della Polizia di Stato che garantisce la sicurezza e lotta contro la criminalità: una festa tra passato, presente e futuro. Per la provnica di Teramo il centro della manifestazione e del ricordo è stata la bellissima Città di Atri dove ha sede il Commissariato. In Abruzzo ci sono settecento poliziotti: un agente ogni 1.800 abruzzesi. Troppo pochi.

Durante il suo discorso in piazza, il Questore di Teramo, Carmine Soriente ha fornito alcuni numeri di varie operazioni portate avanti in questo ultimo anno. Ha detto il Questore ricordando il grave episodio con rissa tra teramani e vibratiani che: "lo scorso febbraio furono usate anche bottiglie incendiarie in piazzale San Francesco, segno di una violenza giovanile in crescendo ma ha parlato anche del bellissimo Premio Borsellino che saluto - ha detto - delle truffe commesse contro agli anziani, la Polizia ne ha arrestati sei di pregiudicati a tal proposito". Rlsultati notevoli anche dagli uffici della Squadra Mobile che ha arrestato 50 persone, 129 i deferiti in stato di libertà, sequestrati 9 chili di sostanze stupefacenti. Numerosi i divieti di allontanamento. Denunciati 22 anarchici per gravi reati. L'ufficio di Gabinetto ha fatto 151 ordinanze per l'ordine pubblico. La Divisione Anticrimine ha elevato 82 avvisi orali, emanati 70 fogli di via obbligatori e 36 ammonimenti, 5 i Daspo. Sorveglianza speciale della polizia postale per il cyberbullismo e i pericoli della rete internet. La Polizia Sradale ha deferito quasi 96 persone per guida in stato di ebrezza alcolica, 21 sotto le sostenze stupefacenti, ritirando 234 patenti di guida.