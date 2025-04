DOPO 60 ANNI CAMBIA GESTIONE IL “BAR DE LA STAZIÓ”



Lo storico Bar della stazione, portato avanti per sessanta anni da Alcide e Tonino chiude per cambio gestione

Il Bar de la Staziò (così è soprannominato da tutti ad Alba Adriatica), gestito dagli anni ’60 dalla famiglia Camaioni passa il testimone, saluta e ringrazia tutta l’affezionata clientela.

Il Bar è sempre stato un pezzo di storia di storia della città, tante storie, tanti fotogrammi, tanti incontri e partenze che hanno fatto tappa al “Bar de la Staziò”, aperto dalle 5 del mattino. Per 60 anni, il Bar della Stazione è stato molto più di un semplice punto di ristoro per pendolari e viaggiatori: è stato un luogo di incontri, di chiacchiere tra amici, di caffè, di sfottò e amanti del gioco delle carte.

Dopo Tonino e Alcide a portare avanti l’attività sono stati il figlio Marino e Giuseppe con la presenza costante di Vincenzo. Ora, dopo una vita dietro al bancone, è arrivato il momento di “passare la mano”.

Il bar resterà in buone mani non cambierà il nome, né gli orari, almeno per il momento. Rimarranno anche tutti i servizi e soprattutto ci si augura che rimanga intatta l’atmosfera che ha sempre contraddistinto il Bar.

Il desiderio più grande della Famiglia Camaioni è che questo posto resti quello che è sempre stato: un luogo familiare, dove si entra non solo per un caffè, ma per scambiare due parole e per sentirsi a casa.

RENATO PANTOLI