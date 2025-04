CADE COL PARAPENDIO SUL GRAN SASSO, GRAVE 42ENNE

Sembrava un volo tranquillo, come tanti altri, come tutti quelli fatti col suo parapendio fino a quel momento, ma in un attimo si è sfiorata la tragedia. Probabilmente è stato un cambio di vento, ad innescare la vertiginosa discesa che ha provocato la caduta di un 42enne, originario del Venezuela ma da anni residente in Abruzzo, caduto col suo parapendio nella zona del rifugio di Montecristo sul Gran Sasso. È stato solo grazie all’abilità dell’uomo, se questa non è la cronaca di una tragedia. Quando ha perso quota, infatti, intuendo che non avrebbe più potuto gestire il parapendio, ha cercato di orientarlo per una sorta di atterraggio di fortuna, ma il colpo è stato comunque molto forte. Soccorsi dall’eliambulanza, è ora ricoverato all’Aquila per un forte trauma alla colonna vertebrale. Le sue condizioni sono considerate gravi.