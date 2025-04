"UN ARTISTA TRA SPAZIO E PERCEZIONE", ALL'UNI.TE UN CONVEGNO SU DIEGO ESPOSITO

In occasione della Giornata mondiale dell’Arte a Teramo si terrà martedì 15 aprile 2025 – ore 9:45 nel Polo Silvio Spaventa, nell' Aula Magna dell'Università di Teramo. il convegno “Diego Esposito: un artista tra spazio e percezione”. Esposito è un artista contemporaneo che sviluppa la sua ricerca attraverso un linguaggio minimale e concettuale. Il suo lavoro si distingue per un attento studio della luce, dello spazio e della percezione.

Le sue opere, che spaziano dalla pittura alle installazioni, interagiscono con l’ambiente circostante e invitano il pubblico a un’esperienza contemplativa e sensoriale. La sua visione artistica è influenzata dai viaggi e dall’incontro con culture diverse, con particolare riferimento alle suggestioni dell’Oriente e alla filosofia zen. Questo si riflette nella semplicità e nell’essenzialità delle sue composizioni.

Le sue creazioni fanno parte di importanti collezioni pubbliche e private, e le sue esposizioni si sono tenute in prestigiose istituzioni nazionali e internazionali. Il suo contributo al Contemporary Sculpture Garden dell’Università di Teramo sottolinea il suo ruolo centrale nell’arte contemporanea, offrendo agli studenti un’occasione di confronto con il suo approccio creativo.



PROGRAMMA

9:45 – Accoglienza delle scuole

10:15 – Presentazione del Dipartimento di Scienze della Comunicazione

Introduzione ai corsi di laurea:

Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS)

Media, Arti, Culture, Spettacolo (MACS)

10:45 – Incontro con l’artista Diego Esposito

11:30 – Visita guidata al Contemporary Sculpture Garden

12:00 – Laboratorio: Colori e luce nel tempo

—–

Il convegno è organizzato nell’ambito delle attività di orientamento del Dipartimento di Scienze della comunicazione dell'Università di Teramo.