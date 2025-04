ASL / DAL 22 AL 30 APRILE L'OPEN WEEK DELLA SALUTE FEMMINILE

Fondazione Onda Ets, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, organizza dal 22 al 30 aprile la decima edizione dell’(H) open week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche. Per la Asl di Teramo sono coinvolti i due ospedali Bollini Rosa, il “Mazzini” di Teramo e il “Val Vibrata” di Sant’Omero. In particolare all’ospedale di Teramo sarà possibile sottoporsi a visite, consulenze, colloqui informativi ed ecografie in Ostetricia e Ginecologia e a visite, consulenze e colloqui informativi nel Centro cefalee all’interno della Neurologia. All’ospedale di Sant’Omero sarà possibile invece sottoporsi a visite cardiologiche, ginecologiche e colon proctologiche, oltre ad accedere a uno sportello di ascolto all’interno di Ostetricia e Ginecologia.

Per conoscere date, orari e numeri di telefono da chiamare per prenotarsi bisogna collegarsi alla pagina https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w33e riempire i campi richiesti, selezionando la regione, la provincia e l’ospedale di interesse.

“Come da diversi anni a questa parte la nostra Asl aderisce alle iniziative promosse dalla Fondazione Onda Ets nel campo dell’informazione, della prevenzione e della cura al femminile. In particolare il fatto che questo open week coincida con la Giornata nazionale della salute della donna conferma che con l’impegno quotidiano dei nostri operatori sul fronte della medicina di genere, sull'importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e dell'aderenza terapeutica nelle patologie a maggior impatto epidemiologico, siamo sulla strada giusta”, dichiara il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia.