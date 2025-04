SPARATORIA IN STRADA, CARABINIERE APRE IL FUOCO CONTRO UN’AUTO CHE CERCA DI INVESTIRLO

Scene da film: truffatori in fuga, un Carabiniere che cerca di fermarli e loro che cercano di investirlo, ma riesce a ad evitare l’auto e a fare fuoco contro i fuggitivi. Siamo a Chieti, in via Zimarino, in una tranquilla mattinata, quando all’improvviso si scatena l’inferno: il rumore delle sgommate dell’auto in fuga, poi le grida e i colpi di pistola. Sembra che sulla macchina che ha cercato di investire il militare dell’Arma, ci fossero quattro persone che avevano appena cercato di truffare una coppia di anziani. Adesso è caccia all’uomo.

IN AGGIORNAMENTO