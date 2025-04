CROGNALETO/ IL SANTUARIO MADONNA DELLA TIBIA APRE AD UNA SERIE DI EVENTI VERSO IL GIUBILEO

Giornata densa di appuntamenti istituzionali sabato 12 aprile per il comune di Crognaleto, si inizia la mattina alle 10:00 presso la Sala Consigliare dove si svolgerà un incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Crognaleto, per sensibilizzare sul tema della sicurezza e fornire informazioni utili a difendersi dalle truffe. In casa, per strada, su internet: i bersagli maggiormente a rischio sono le persone più fragili, il pericolo di raggiri è frequente e il modo migliore per difendersi consiste nel conoscere gli espedienti usati dai truffatori, per poterli riconoscere in tempo evitando così di cadere nel tranello., il giorno successivo, Domenica 13 aprile sempre alle 10:00 l’incontro si svolgerà a Tottea presso i Locali della sede della Pro Loco per poter raggiungere il maggior numero di cittadini.

Il Sindaco commenta: “Truffe e tentativi di truffa sono fenomeni che riguardano ogni anno migliaia di persone. Alla porta di casa, per strada, al telefono, attraverso internet, le truffe sono in continua evoluzione, colpiscono in particolare le persone più anziane, ma riguardano in realtà ognuno di noi.Per questo sono estremamente lieto di questa collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, perchè è riconoscendo situazioni di pericolo, che saremo pronti a preservare la nostra incolumità, anche economica e, solo denunciando, eviteremo che altre persone possano cadere vittima della stessa truffa.”

A seguire, sempre nella giornata di sabato Crognaleto si prepara a dare inizio alla nuova stagione di eventi e lo fa nel migliore dei modi, ovvero con l’Apertura del Giubileo 2025 presso il Santuario Madonna della Tibia, sito in Crognaleto frazione.

Un appuntamento importante che si svolgerà sabato 12 aprile p.v. e che vedrà la partecipazione di molti fedeli che ormai da diversi anni visitano la Chiesetta della Madonna della Tibia, edificata nel 1617 in onore della Vergine ed eretta a Santuario diocesano il 2 luglio 2019 da S.E. il Vescovo Mons. Lorenzo Leuzzi.

L’evento, realizzato dall’Associazione Madonna della Tibia in collaborazione con la Pro Loco di Crognaleto, prevede un iniziale momento di raccoglimento presso il Monumento degli Alpini, con Alzabandiera, deposizione della Corona ai Caduti e saluti istituzionali, per poi passare alla parte puramente religiosa dell’evento stesso con l’avvio del pellegrinaggio lungo il sentiero che dal piccolo Paese conduce al Santuario, occasione questa con una forte vocazione spirituale e di preparazione liturgica per la celebrazione della Santa Messa che verrà ufficiata da S.E. il Vescovo Mons. Lorenzo Leuzzi.

Il culto mariano del santuario di Crognaleto, seppur mai spento, oggi vede una crescita di quel turismo religioso che sta prendendo sempre più piede, e che si spera possa contribuire a far conoscere ed apprezzare, sempre più ed anche oltre i confini nazionali, la ricchezza spirituale e la bellezza paesaggistica dei nostri luoghi.

Per arrivare a Crognaleto l’unica strada di accesso è attraverso la provinciale SP 45 A da Aprati in quanto il tratto Crognaleto – Piano roseto della stessa provinciale è interrotto.